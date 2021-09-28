Общество

Родители чаще всего вовлекали псковских подростков в преступления в прошлом году

В прошлом году псковских подростков в преступления чаще всего вовлекали родители. Об этом во время конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина.

Ирина Зорина рассказала, что в преступления несовершеннолетних вовлекают и взрослые друзья, и члены семьи, и даже случайные знакомые. При этом в прошлом году, отметила она, в основном это были родители подростков.

Так, за восемь месяцев прошлого года в Псковской области возбудили семь дел по факту привлечения несовершеннолетних в преступления — пять из них были связаны с кражами, разбоем и грабежом, а еще два — с распространением наркотиков. Эксперт добавила, что за аналогичный период 2021 года за вовлечение подростков в преступления возбудили только одно дело.

«Это не говорит о том, что дети не совершают преступления со взрослыми, но зачастую несовершеннолетние сами являются инициаторами, они также вовлекают взрослых в преступления», - заметила Ирина Зорина.

По ее словам, ответственность несет и подросток, и взрослый, который вовлек его в преступление. При этом взрослый несет дополнительную ответственность за привлечение.

«Подросток в обязательном порядке несет уголовную ответственность, то есть впереди его ждет суд и какое-то наказание. Это и штрафы, и ограничения, а также лишение свободы. Например, по всем статьям, которые связаны с распространением наркотиков, подразумевается лишение свободы. Кроме того, подросток ставится на учет, полиция ведет профилактические мероприятия, дает родителям рекомендации», - добавила Ирина Зорина.