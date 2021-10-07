Общество

Военный комиссар отметил высокий показатель годности псковских призывников к службе

Показатель годности призывников к службе в армии по состоянию здоровья в Псковской области один из самых высоких в Западном военном округе. Об этом сообщает ГТРК Псков со ссылкой на военного комиссара региона Сергея Судакова.

«У нас правильно организована подготовка к службе в армии. Это профилактика здоровья, повышаем уровень физической культуры. Эта работа у нас получше, чем в других регионах», - сказал Сергей Судаков.

По его словам, призыв проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Проводится термометрия и дезинфекция, разведены потоки людей, обязательно наличие средств индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция.