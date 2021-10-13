Общество

Псковская инфекционка разыграла сертификаты на медуслуги

Псковская инфекционка разыграла сертификаты на медуслуги. Как сообщает инстаграм-аккаунт псковской областной инфекционной больницы, в честь своего дня рождения Псковская областная инфекционная больница проводила розыгрыш трёх подарочных сертификатов.

11 октября 2021 в конференц-зале учреждения состоялось награждениепобедителей по двум номинациям:

Ирина Полозаева - номинация подписчик социальной сети «Инстаграм»;

Олимпиада Майорова – номинация клиент платных медицинских услуг.

Теперь обладатели именных сертификатов на сумму 5000 рублей смогут воспользоваться ими при прохождении платных медицинских услуг нашего Амбулаторного центра.

Ирина Полозаева отметила, что является активным пользователем сети «Инстаграм» и ежедневно следит за новостями учреждения. Олимпиада Майорова, являясь постоянным клиентом платных медицинских услуг, отметила качественную работу медперсонала, отзывчивость и профессионализм.

«К сожалению, награду получили ещё не все. Победитель номинации «Участник группы социальной сети Вконтакте» Лариса Кудрина не смогла присутствовать на награждении. Третий сертификат ждёт своего часа. В свою очередь, наши гости поблагодарили администрацию больницы и специалистов-организаторов за тёплый приём, приятные впечатления и подаренные эмоции», - сообщили в больнице.