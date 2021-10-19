Общество

Останки четырех красноармейцев нашли в Великолукском районе

Останки четырех красноармейцев нашли поисковики в ходе разведывательного выезда в Великолукском районе 19 октября. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Штурм» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: поисковый отряд «Штурм» (Великие Луки)

Останков троих бойцов обнаружили в воронке. Среди личных вещей удалось отыскать каски, фрагменты поясных ремней, ботинки. «К сожалению, никаких именных вещей, позволяющих установить личности советских военнослужащих, на месте раскопа не обнаружено», - отметили поисковики.

Одного из советских бойцов нашли на поле неглубоко в грунте.

«Останки были растянуты на площади 5 метров. По-видимому, это произошло при проведении сельскохозяйственных работ на поле. С останками бойца удалось найти фрагмент кожаного кошелька, в котором лежали фрагменты газеты. Можно предположить, что это заготовки для курения махорки бойцом. Именных предметов или смертного медальона с останками бойца также не обнаружено», - добавили в поисковом отряде «Штурм».