Общество

Школьница из Опочки победила на всероссийской олимпиаде по краеведению

Ученица 10 класса опочецкой гимназии Милана Александрова стала победителем всероссийской олимпиады по школьному краеведению в секции «Летопись родного края». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Конкурс проходил в онлайн-формате. На заочный тур прислали более 1 100 работ, из которых 180 отобрали для участия в финале. В частности, на финальный тур в секцию «Летопись родного края» была приглашена и школьница из Опочки.

«Олимпиадная неделя была очень насыщенной и сложной. В первый день необходимо было ответить на вопросы как по теории краеведения, так и по истории России. Во второй - сделать атрибуцию трех музейных экспонатов (пионерский галстук, реклама газеты "Пионерская правда" и почтовая открытка), просмотреть материалы по теме мини-исследования (архитектурно-парковый ансамбль "Царицыно") и написать саму работу. В третий день в течение пяти минут необходимо было защитить свое исследование», - рассказала участница олимпиады.

Научный руководитель девушки - заслуженный учитель РФ Ольга Григорьева.