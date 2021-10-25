Общество

Глава Псковского облсовпрофа пожелал таможенникам успехов в нелегкой работе

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.

Фото: пресс-служба СОП Псковский облсовпроф

В этот день в 1653 году появился первый единый таможенный устав, родившийся из Указа царя о взимании таможенной пошлины в Москве и городах российских. Тогда впервые закрепили законом права и обязанности таможенников, отметили в пресс-службе.

«Таможенники стоят на защите наших интересов, на защите нашей с вами страны. Предотвращая ввоз оружия и наркотиков, контрафактной продукции они, совместно с другими службами, способствуют обеспечению безопасности и защите от террористических угроз. Сегодня мы благодарим и поздравляем сотрудников таможни. И выражая слова благодарности, желаем им от имени профсоюзов Псковской области здоровья, благополучия и успехов в их нелегкой работе», – поздравил таможенников председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.