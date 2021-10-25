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Общество

Граница бедности

26.10.2021 12:11|ПсковКомментариев: 2

Президент России Владимир Путин анонсировал выделение 41,5 трлн рублей в течение трех лет на борьбу с бедностью. Правительство уже прогнозирует ее снижение до исторического минимума за весь постсоветский период. Сколько в Псковской области нужно зарабатывать, чтобы считаться бедным, почему бедными становятся работающие люди, как им помогает церковь, кто может получить в соцзащите разом 250 тысяч и как коронавирус может перечеркнуть все планы.

 

«Не на что купить дров»

Правительство планирует уже через два года сократить число бедных в России до исторического минимума за последние тридцать лет - до 10,1% в 2023 году.

Фото Вадима Боченкова.

О том, как выглядит не просто бедность, но и откровенная нищета, хорошо знают волонтеры благотворительных организаций, раздающих горячее питание. Обеды к «Маяку» и к бане на Советской привозит «Дорога добра». Ее короба для продовольственных пожертвований стоят в супермаркетах «Магнит», собранные с их помощью продуктовые наборы развозят нуждающимся.

«Горячие обеды мы раздаем совершенно разным людям, - говорит руководитель «Дороги добра» Сергей Васьков. - Это бывшие сироты, которые не могут найти себя в этой жизни. Одинокие пенсионеры, у кого очень маленькая пенсия. Инвалиды или сами приходят, или безногим и лежачим мы обед привозим на дом. Есть бездомные, один приходит с собакой, живет на кладбище. Все они находятся за чертой бедности, но у всех разные причины, почему они к этому пришли. Когда мы развозили продуктовые наборы по деревням, видно было, что люди как-то стараются, руки не опускают. Но это унижение человека, который получает двенадцать тысяч рублей в месяц. Да ладно бы еще двенадцать, хорошо, если пять-семь на полставки. Много людей, которые хотят работать, но за копейки влачат жалкое существование. Бывает дров не на что купить. Поэтому даже десять тысяч рублей к школе - большая помощь».

Кормит псковичей и церковь. Служба помощи «Белый цветок» привозит ужины к автовокзалу и в социальную гостиницу. А на недавней пресс-конференции митрополит Псковский и Порховский Тихон анонсировал создание в новых домах причта столовых, где за 300 рублей в месяц можно будет каждый день пообедать или поужинать.

«Мы знаем, сколько у нас людей на грани, часто это люди почитаемых профессий, но зарплата у них небольшая», - сказал тогда митрополит Тихон.

В Псковской области граница бедности проходит по отметке в 12790 рублей. Столько сегодня составляет прожиточный минимум для взрослого человека. Рублем меньше - и уже не хватит на пустые щи и оплату электричества.

Еще немного цифр. Совсем недавно был опубликован рейтинг уровня зарплат в крупнейших российских городах. Псков занял в нем 86 место из 100 возможных со средней зарплатой в 35,6 тысяч рублей. По всей области средняя зарплата составляет 32,5 тысяч рублей. Многие, увидев такие цифры, потребуют показать тех, кто получает эти деньги. Потому что выходят те самые капуста и мясо, которые сложили в одну кастрюлю и получились общие голубцы.

Ближе к истине показатель медианной зарплаты (ровно половина получает больше этой суммы, и ровно половина меньше), она за прошлый год составила в Псковской области 20791 рубль. Повторимся, ровно половина занятых жителей области ходит на работу за меньшие деньги. Это ненамного выше прожиточного минимума и точно недостаточно для покупки жилья, автомобиля, формирования накоплений. Даже на обыкновенный зимний пуховик придется мучительно копить. Не и идет речь и о путешествиях, с таких доходом побывать можно только за одной границей - за чертой бедности.

Персональный план

Открытым текстом о бедности говорит президент:

«Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры», - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Один из ударов по врагу пытаются нанести при помощи социальных контрактов. Как это работает, на себе испытал пскович Дмитрий Васильев. Год назад он остался без работы. Из-за пандемии закрылось кузнечное производство, где Дмитрий орудовал молотом.

«Жена не работает, ребенок маленький, - описывает он ситуацию. - Встал на биржу труда и попросил, чтобы меня выучили на сварщика».

Призыв подписать социальный контракт разместили на обратной стороне квитанций на коммуналку.

За время учебы Дмитрий Васильев от государства получил около 70 тысяч рублей: оплата курсов, стипендия, материальная помощь. В ближайшее время Дмитрий Васильев планирует заключить еще один такой контракт и получить уже 250 тысяч рублей на открытие своего дела.

«Хочу оформить самозанятость и на средства следующего социального контракта купить печь для порошковой окраски металлических изделий. Знания по сварочным работам тут-то и пригодятся», - раскрывает он свой персональный план борьбы с бедностью.

Его пример хорошо показывает, как можно быть работающим и при этом бедным - достаточно завести детей. Семьи с детьми в структуре бедности в России составляют 80%. Такие данные несколько дней назад обнародовал федеральный министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

На раздачу денег по социальным контрактам Псковская область получила в этом году 180 млн рублей. Условия получения финансирования крайне просты, самое важное - доход меньше прожиточного минимума на человека в семье. А дальше строго спрашивать не будут даже в том случае, если бизнес прогорит.

«Человек должен разработать бизнес-план, мы в этом помогаем, можем подсказать, направить в нужном направлении. Если человек старался, вовремя предоставлял все отчеты, но бизнес не пошел, деньги возвращать не нужно. Кроме того, можно будет обратиться к нам снова в следующем году», - две недели назад в пресс-центре ПЛН рассказывала председатель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева.

Кроме учебы и бизнеса есть также опция получить деньги «на поддержание штанов», то есть на приобретение товаров первой необходимости в трудной жизненной ситуации. И на ведение сельского хозяйства. Как заключить социальный контракт, подробно расписано на сайте областного комитета по соцзащите.

Выкошенные пандемией

Все это борьба с последствиями. Найти причину и способы потратить выделенные триллионы, предстоит правительству и Госдуме.

«Практически на каждой встрече с гражданами мы слышим одно и то же: не хватает денег, идет подорожание продуктов питания, строительных материалов, - отмечает Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области. - С одной стороны правительство уделяет большое внимание тому, чтобы остановить беспрецедентный рост цен. С другой, надо заниматься повышением доходов граждан. У нас были большие достижения за последние двадцать лет, удалось сократить количество бедных. А после полутора лет пандемии мы сталкиваемся с тем, что все больше граждан чувствуют себя бедными».

Побороть бедность, по словам депутата, помогут не только социальные выплаты, но и развитие промышленности. Деньги нужно направлять как на поддержку предприятий, так и на подготовку кадров. Об этом шла речь на совещании в Госдуме с участием представителей Минпромторга.

«Мы затронули сферу развития профессионального образования, - рассказывает Александр Козловский. - Это необходимо и для нашей области. Бывшие профтехучилища, сегодняшние колледжи, требуют особого подхода. Нужен не только ремонт самих зданий для комфортного обучения детей, но и их оснащение. Все это позволит нашему региону несколько иначе себя чувствовать».

О проделанной за последние годы работе говорит и Армен Мнацаканян, помощник сенатора Андрея Турчака, первого заместителя председателя Совета Федерации.

«Помню еще в 2008 году, когда в соцзащите работал, Татьяна Голикова проводила совещание. Говорили о том, как сделать, чтобы у нас не было пенсий по три тысячи рублей. Придумали социальную доплату до прожиточного минимума, - вспоминает Армен Мнацаканян. - Тогда чуть не дошли до крайности. В то время я мог произнести словосочетание "борьба с бедностью", сегодня оно уже не звучит. Надо поменять ориентир, не с бедностью бороться, а настроить экономику должным образом, двумя руками поддерживать тех, кто создает рабочие места. Пока что рабочие места косит пандемия».

Коронавирус, накладывающий отпечаток на все сферы жизни, в какой-то степени наложит свою лапу и на триллионы, направленные на борьбу с бедностью. В этом можно не сомневаться. Чтобы остаться на месте и сохранить текущий уровень жизни, придется бежать изо всех ног. А чтобы хоть немного продвинуться в сторону достатка, маршрут придется строить хитроумный.

В том числе, с помощью изменения методики подсчета бедности. Росстат собирается учитывать не только денежные доходы, но и социальную помощь в натуральном виде. Например, молочную кухню, средства реабилитации для инвалидов. При таком подходе число бедных точно сократится, во всяком случае на бумаге. Станет ли хоть чуточку полегче жить простому россиянину в Псковской области, узнаем на собственных кошельках уже совсем скоро.

Юлия Магера

Теги: #семья #бедность #занятость
Источник: Псковская Лента Новостей
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