Общество

Великолукским студентам рассказали о зарубежном опыте борьбы с коррупцией

Помощник Великолукского транспортного прокурора Елена Калинина провела профилактические лекции в филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной транспортной прокуратуре.

Тема выступления затрагивала сущность коррупции, ее историю и пути решения в борьбе с ней. Лекцию провели с целью повышения уровня правовой грамотности среди студентов по вопросам противодействия взяточничеству, профилактике подобных правонарушений в сфере образования и на транспортных объектах, отметили в ведомстве.

Елена Калинина изложила основные этапы борьбы с коррупцией, рассказала о зарубежном и отечественном опыте. Она рассказала о практике Великолукской транспортной прокуратуры в части по делам о преступлениях в этой области, а также разъяснила способы их совершения и предупреждения.

Сообщается, что за прошедший год транспортная прокуратура Великих Лук направила в суд 3 уголовных дела по факту совершения в ходе деятельности таможенных органов преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ (получение или дача взятки в размере, не превышающем 10000 рублей).