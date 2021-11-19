Общество

В бюджет Пенсионного фонда России начнут зачислять деньги коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут зачисляться конфискованные деньги, полученные в результате коррупционных преступлений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что в бюджет ПФР будут зачислять деньги, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества.

Накануне Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. Он добавил, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются в правительстве.

22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Кроме того, министр заявил, что в 2022 году на поддержку материнства и детства в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмотрено более 900 млрд рублей.

Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Социальные пенсии полагаются гражданам, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.