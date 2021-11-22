Общество

Названы лучшие вакансии ноября в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 20 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Брянске, Мурманске, Калининграде, Якутске, Туле, Твери, Улан-Удэ, Архангельске, Пскове — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе SuperJob, В ноябре в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для программистов, руководителей и специалистов в сфере продаж, инженеров и квалифицированных рабочих.

Так, в Пскове ведущему разработчику С++/Qt предлагают зарплату от 120 000 рублей, менеджеру по активным продажам - от 80 000 рублей, торговому представителю - от 77 000 рублей. Менеджеру по оптовым продажам обещают зарплату от 50 000 до 55 000 рублей, а пекарю-универсалу - от 50 000 рублей.