Общество

Администрация подготовила предложения по благоустройству набережной в Пскове

Администрация Пскова подготовила предложения по благоустройству набережной со стороны Завеличья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 24 ноября, провел рабочее совещание по вопросу реализации проекта туристской территории «Духовные истоки». Участие в нем приняли вице-губернатор Нинель Салагаева, и. о. председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова, и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Проект будет реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и в сотрудничестве с корпорацией «Туризм.рф», о взаимодействии с которой на днях договорился глава региона Михаил Ведерников. Документ направлен на комплексное развитие туристической инфраструктуры Пскова, Великих Лук, Псковского, Пушкиногорского, Печорского и Куньинского районов. В него включены все объекты сопутствующей инфраструктуры, которые находились в проработке профильного комитета.

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Основной составляющей развития туртерритории является разработка мастер-плана. После согласования дорожной карты реализации мероприятий, специалисты корпорации «Туризм.рф» проведут очный анализ площадок на местности. Марина Егорова отметила, что в ходе совместной работы и рассмотрения инвестиционных предложений, география заявленной территории может меняться.

Детально губернатор обсудил со специалистами вопрос разработки проекта по строительству набережной вдоль левого берега реки Великой от Ольгинского моста вниз по течению. В настоящее время прорабатываются проектные решения. Борис Елкин обратил внимание, что у городской администрации есть предложения по обустройству набережной от Ольгинского моста до Мирожского монастыря. Михаил Ведерников отметил важность реализации указанных проектов для увеличения туристической привлекательности Пскова и подчеркнул, что при проектировании необходимо учитывать варианты дальнейшего развития и использования объектов.

Отдельной темой стал вопрос реализации проекта по обустройству пешеходного моста через Пскову в месте впадения ее в реку Великую. Один из инвесторов уже подготовил проект. Михаил Ведерников подчеркнул, что сооружение не должно диссонировать с окружающей средой, поэтому эскизы должны пройти обязательное одобрение регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. При необходимости будет рассмотрен вопрос о подключении профильных специалистов для доработки внешнего вида переправы. В настоящее время предполагается подать заявку на выделение средств в 2022-2023 годах.

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В завершение губернатор Михаил Ведерников обсудил с участниками совещания развитие велосипедной инфраструктуры в области, которая будет способствовать созданию новых туристических маршрутов.