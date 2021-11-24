Общество

«Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 ноября. Гость студии – председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним положение дел в профсоюзном движении на конец 2021 года и ситуацию в подведомственных учреждениях, прежде всего, санаторно-курортного профиля. Кроме того, гость студии рассказал о возможности постковидной реабилитации в санаторно-курортных учреждениях Псковского облсовпрофа.