Общество

Психологию коррупционеров и осужденных обсудили на круглом столе в Пскове

Седьмой межведомственный круглый стол «Формы и методы психологической работы со спецконтингентом и персоналом» состоялся в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

В научном мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав российских ведомственных вузов и образовательных организаций региона, ведущие специалисты учреждений, занимающихся психологической работой в силовых структурах.

Участников круглого стола приветствовала заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Михайлова, которая отметила актуальность обсуждаемой темы, необходимость научного осмысления различных сфер психологической деятельности в силовых ведомствах, поиска новых подходов к разработке механизмов повышения ее эффективности с учетом современных достижений науки и практики.

В дискуссии, которая проходила в дистанционном формате с использованием программы Zoom, также участвовали уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, главный научный сотрудник отдела психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников УИС НИЦ-2 НИИ ФСИН России Татьяна Кириллова, психологи УФСИН России по Псковской области, Следственного комитета РФ по Псковской области, Псковской таможни, а также профессорско-преподавательский состав Академии ФСИН России, Санкт-Петербургского университета ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН России, Томского и Кировского ИПКР ФСИН России, Псковского государственного университета и других образовательных организаций региона.

Новые подходы, технологии и методики работы в системе морально-психологического обеспечения служебной деятельности в силовых структурах, совершенствование психодиагностического обеспечения деятельности, психологические аспекты диагностики, оценки и профилактики коррупционных проявлений в силовых структурах, психологическое обеспечение деятельности сотрудников в экстремальных ситуациях и особенности работы с осужденными к наказаниям в виде лишения свободы и без изоляции от общества – вот главные темы, которые стали предметом дискуссии участников круглого стола, пояснили в филиале академии.

После обмена положительным опытом в сфере психологической работы, а также обсуждения ряда проблем, возникающих в служебной деятельности, состоялось открытое заседание научного кружка «Практическая психология и педагогика», в котором приняли участие практические работники УФСИН России по Псковской области, курсанты и студенты образовательных организаций.