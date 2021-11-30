Общество

Пищеблок псковской межрайонной больницы введут в эксплуатацию после ремонта

Пищеблок псковской межрайонной больницы введут в эксплуатацию после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Псковскую межрайонную больницу в ходе контрольного выезда посетили первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Работы в пищеблоке больницы, которые начались еще летом, подходят к концу. Скоро помещение введут в эксплуатацию. Кроме того, в этом году удалось провести ремонт в терапевтическом и хирургическом отделении. Здесь заменили крышу, окна и входные группы. Как отметила Марина Гаращенко, в дальнейшем планируется капитальный и косметический ремонт внутренних помещений, палат и отделений.

«Особенность медицинских организаций в том, что поставить целиком больницу на ремонт сегодня практически нереально. Поэтому все делается поэтапно, чтобы не прерывать оказание медицинской помощи людям. Прошу пациентов с пониманием отнестись к имеющимся неудобствам. Мы делаем все поэтапно, постепенно приведем все в порядок», - подчеркнула Вера Емельянова.