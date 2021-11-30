Общество

Архив опубликовал записку о массовом убийстве детей в Новоржевском районе

Государственный архив Псковской области опубликовал информационную записку, в которой говорится о положении в Новоржевском районе в годы Великой Отечественной войны. Документ, датированный 16 марта 1944 года, представлен в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Записку «О положении в районах Калининской области, освобожденных от немецкой оккупации» написал секретарь Калининского обкома ВКП(б) И. П. Бойцов. Она адресована заведующему Оргинструкторским отделом ЦК ВКП(б) М. А. Шамбергу.

В архиве напомнили, что Новоржев был оккупирован 17 июля 1941 года, а освобожден - 29 февраля 1944. «Сам город полностью разрушен, за исключением городской бани, поликлиники, частично разрушенной тюрьмы и двух небольших деревянных частных домов», - говорится в материалах.

В записке есть информация и о судьбе мирных граждан в период оккупации: «По показаниям бывшей комсомолки Галкиной установлено: летом 1942 года немецкие карательные органы задержали большую группу цыган в количестве 180-200 человек, которых посадили в тюрьму. Накануне расстрела во двор тюрьмы собрались немецкие солдаты и офицеры и заставили цыган исполнять песни и пляски, а на следующее утро всех (взрослых и детей) вывели за город, в местечко Судовицы, где взрослых расстреляли, а детям смазывали губы какой-то ядовитой жидкостью, отчего последние тут же умирали Крики расстреливаемых были слышны в окружающих деревнях».