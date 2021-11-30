Общество

Кириенко подарит юной псковичке электрогитару

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в акции «Елка желаний». Как сообщает «Российская газета», в ходе форума «#МЫВМЕСТЕ» он прочитал на игрушке, снятой с праздничной ели, записку от девочки Екатерины из Псковской области.

«Мечтает об электрогитаре. Понял, пошел искать электрогитару», - сказал Сергей Кириенко.

Традиционная акция «Елка желаний» продлится в 2021 году до 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, сирот или из малоимущих семей.

Фото: РЕН ТВ.