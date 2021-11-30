Общество

Перспективы госслужбы обсудили студенты псковского колледжа искусств

Перспективы госслужбы обсудили студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А.Римского-Корсакова и ученики порховских общеобразовательных школ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный координатор проекта «Школа государственной службы» Даниил Григорьев.

Фото здесь и далее: Даниил Григорьев

«Школа государственной службы» – это всероссийский проект, который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Шесть образовательных мастер-классов посетили школьники и студенты Псковской области 2 и 3 декабря. На них проходило обсуждение таких тем, как структура государственной службы в России, политическая грамотность, технологии публичной политики, а также создание личного бренда в социальных сетях.

Мастер-классы разработала руководитель проекта – технолог публичной политики Белокурова Варвара из Москвы. Организацией и проведением мастер-классов в Псковской области занимался региональный куратор Даниил Григорьев.

Отметим, проект направлен на повышение уровня политической грамотности населения Российской Федерации, помощь в профориентации старшим школьникам и студентам колледжей, а также отбор наиболее талантливых школьников в сфере социально-политических наук, которые заинтересованы в построении своей будущей карьеры на государственной службе.

Школьники и студенты смогли не только познакомиться с основой политики, но и найти наставника и получить возможность стажировки.