Общество

Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке. Это следует из материалов ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», они разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, пишет РБК.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — отмечал ранее Уваров. За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.

Широко распространенное сейчас мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом данных (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для кражи средств с помощью методов социальной инженерии, «является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и, как следствие, к кредитно-финансовой системе в целом», говорится в справке к поправкам в закон.

Планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии». Согласно исследованию группы «Тинькофф», в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за один раз.

Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но, если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.