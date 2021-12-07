Общество

Срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус сократили до 48 часов

Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача РФ, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», - говорится в документе.

Также Роспотребнадзор установил, что лица, имевшие контакты с больными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест только при наличии симптомов. «Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19»", - говорится в документе.

Ведомство уточнило, что выписка контактировавшего с больным, у которого не появились симптомы в течение периода изоляции, проводится без ПЦР-теста.

Ранее о плане сократить срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус из-за особенностей штамма «омикрон» сообщала глава ведомства Анна Попова.

6 декабря в России зафиксировали первые два случая заражения новым штаммом. По данным Роспотребнадзора, его обнаружили у прибывших из Южно-Африканской республики.