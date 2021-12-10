Юрий Сорокин передал псковскому детскому фонду более тысячи пар новой зимней обуви

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда Юрий Сорокин передал подопечным организации около 1 200 пар новых зимних сапог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.
Большую часть обуви уже распределили по социальным учреждениям города и области, некоммерческим организациям. Сапоги уже передали малообеспеченным семьям с детьми Локнянского, Островского, Пыталовского, Усвятского, Плюсского, Гдовского, Псковского и Новоржевского районов. Помимо этого, обновки получили воспитанники интернатных учреждений области:
Псковские семьи также получили теплые сапоги. Выдачу организовали через коллег Детского фонда: службу помощи «Белый цветок», ПРБОО «Дорога Добра», фонд продовольствия «Русь», Областной центр семьи, Центр социального обслуживания города Пскова.
В отделении фонда отметили, что семьи очень благодарны за теплые и своевременные обновки: теперь ребята смогут ходить в школу и гулять на улице даже в самые сильные морозы, не переживая, что замерзнут ноги.
Детский фонд от лица всех подопечных поблагодарил Юрия Сорокина за переданную обувь и регулярную помощь нуждающимся детям Псковской области.