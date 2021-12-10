Общество

ПЛН-ТВ: Стоит ли переименовывать площадь Ленина в Пскове?

В 50-е годы главная площадь в Пскове называлась Советской. В 1963 году ее переименовали в площадь Ленина. И вот в 2021 году появилась мысль о переименовании площади Ленина в Университетскую. Мы решили выяснить у псковичей, стоит ли это делать.