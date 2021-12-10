Общество

Аналитики составили список вакансий декабря с самыми высокими зарплатами в СЗФО

За первые дни декабря российские работодатели разместили почти 3 000 вакансий с доходом более 260 000 рублей, такие предложения есть и в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru по Северо-Западу.

Аналитики сервиса подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей и с разными условиями работы, на которые могут откликнуться жители СЗФО:

Руководитель по закупкам локальных товаров СТМ, зарплата до 200 000 рублей до вычета налогов, Санкт-Петербург, https://hh.ru/vacancy/50163529,

Старший помощник капитана, до 273 000 рублей до вычета налогов, Мурманск, https://hh.ru/vacancy/50147031,

Управляющий рестораном, до 200 000 рублей на руки, Калининград, https://hh.ru/vacancy/49768721,

Старший помощник капитана, до 300 000 рублей на руки, Архангельск, https://spb.hh.ru/vacancy/50251647,

Начальник юридической службы на производственное предприятие, до 300 000 рублей на руки, Сыктывкар, https://spb.hh.ru/vacancy/49769026,

Товаровед магазина Магнит, до 550 400 рублей до вычета налогов, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/49286314,

Консультант в сфере технологий деревообработки (двери, мебель), от 300 000 рублей на руки, Великий Новгород, https://spb.hh.ru/vacancy/50245197,

Территориальный управляющий / Начальник отдела продаж, до 302 000 рублей до вычета налогов, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/49831260,

Разработчик Net, до 210 000 рублей на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/46952768.

При этом в части вакансий подразумевается удаленный формат работы: