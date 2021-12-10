Аналитики составили список вакансий декабря с самыми высокими зарплатами в СЗФО

За первые дни декабря российские работодатели разместили почти 3 000 вакансий с доходом более 260 000 рублей, такие предложения есть и в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru по Северо-Западу.
Аналитики сервиса подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей и с разными условиями работы, на которые могут откликнуться жители СЗФО:
- Руководитель по закупкам локальных товаров СТМ, зарплата до 200 000 рублей до вычета налогов, Санкт-Петербург, https://hh.ru/vacancy/50163529,
- Старший помощник капитана, до 273 000 рублей до вычета налогов, Мурманск, https://hh.ru/vacancy/50147031,
- Управляющий рестораном, до 200 000 рублей на руки, Калининград, https://hh.ru/vacancy/49768721,
- Старший помощник капитана, до 300 000 рублей на руки, Архангельск, https://spb.hh.ru/vacancy/50251647,
- Начальник юридической службы на производственное предприятие, до 300 000 рублей на руки, Сыктывкар, https://spb.hh.ru/vacancy/49769026,
- Товаровед магазина Магнит, до 550 400 рублей до вычета налогов, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/49286314,
- Консультант в сфере технологий деревообработки (двери, мебель), от 300 000 рублей на руки, Великий Новгород, https://spb.hh.ru/vacancy/50245197,
- Территориальный управляющий / Начальник отдела продаж, до 302 000 рублей до вычета налогов, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/49831260,
- Разработчик Net, до 210 000 рублей на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/46952768.
При этом в части вакансий подразумевается удаленный формат работы:
- Руководитель проектов / Project manager до 290 000 рублей до вычета налогов,
- Главный технолог до 200 000 рублей до вычета налогов,
- Руководитель группы подбора (Lead IT-рекутер) от 180 000 до 400 000 рублей на руки,
- Директор по интернет-маркетингу и рекламе от 180 000 до 300 000 рублей на руки,
- Программист Java от 180 000 до 220 000 рублей на руки,
- Менеджер по продажам светодиодного освещения от 160 000 рублей на руки,
- Product Manager, до 300 000 рублей на руки,
- Copywriter / копирайтер от 2 000 EUR на руки,
- Региональный представитель от 100 000 до 350 000 рублей на руки,
- Руководитель продаж в регионе от 100 000 до 300 000 рублей на руки.