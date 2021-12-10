Общество

Елена Полонская: Укрепление конституционных ценностей – надежный залог общих успехов и достижений

Глава Пскова Елена Полонская от имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично поздравила псковичей с Днем Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото: pskovgorod.ru

«Конституция является основным законом и главным гарантом демократических основ в стране, - отметила она. - Реализация ее положений, соблюдение прав и свобод во многом зависят от активной позиции каждого гражданина, непосредственного участия народа в делах государства. Дальнейшее укрепление конституционных ценностей и норм – надежный залог наших общих успехов и достижений в будущем. Пусть на этом пути нам сопутствует удача!».

Елена Полонская пожелала псковичам счастья, благополучия, здоровья, мира и новых достижений на благо родного города и всей России.