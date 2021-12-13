Операцию «Неформал» проведут полицейские в Псковском районе

Перевозимых без воды и еды коров задержали на границе по дороге в Невель

Жителя Палкинского района осудили за избиение жены в присутствии дочери

Более 800 населенных пунктов в Псковской области остались без электроснабжения

Один из главных театров России покажет спектакль на псковской сцене