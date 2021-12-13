Операцию «Неформал» проведут полицейские в Псковском районе

Операция «Неформал» пройдет с 14 декабря по 21 декабря на территории Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе МВД России по Псковскому району.
В рамках проведения операции особое внимание полицейские уделят:
- выявлению и устранению причин, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, в том числе экстремисткой направленности;
- недопущению вовлечения в противоправную деятельность несовершеннолетних, в том числе проживающих с лицами, имеющими причастность к экстремисткой деятельности;
- профилактике и пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении них, вовлечения их в совершение преступлений и в деятельность групп антиобщественного, экстремистского и иного характера;
- выявлению несовершеннолетних, входящих в состав групп антиобщественной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения.