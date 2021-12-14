Общество

На лед псковских водоемов сейчас выходят только безумные — Тала Нещадимова

На лед водоемов в Псковской области пока выходить крайне опасно. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Ситуация с выходом на лед пока не поменялась, выходить на него все еще нельзя. Лед уже образовался, но не утвердился. Сейчас, при положительных температурах, на лед могут выйти только безумные», - сказала Тала Нещадимова.

Кроме того, синоптик прокомментировала ситуацию с тающим на территории Псковской области снегом. По ее словам, полностью в этом сезоне он уже не исчезнет.

«Все зависит от того, насколько большие образовались сугробы. Крупные не растают, а там, где снег убирался, на тротуарах, например, снега уже нет. То есть ситуация зависит не столько от снега, а от того, насколько коммунальщики старательно его убирали», - пояснила синоптик.