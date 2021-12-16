Общество

Более 2000 обращений поступило на «прямую линию» с губернатором Псковской области

Более 2000 обращений принял колл-центр на «прямую линию» с губернатором Псковской области. Об этом стало известно во время ее проведения.

Обращения поступают до сих пор. Большинство из них касаются последствий снегопада. Псковичи задают вопросы о восстановлении электроснабжения, а также по очистке дворов и дорог. Также среди наиболее часто поднимаемых тем - здравоохранение, ЖКХ и газификации деревень.

Напомним, «прямая линия» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона проходит сегодня, 16 декабря, в прямом эфире телеканала «Россия 24». Онлайн-трансляция ведется также на радио «Маяк-Псков» и «Радио России-Псков».

Задать вопросы можно в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.