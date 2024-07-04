Туризм

Почти 200 номеров в модульных отелях подготовят в Псковской области в этом году

186 новых номеров в модульных отелях появится в Псковской области в этом году. Об этом сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на первой стратегической сессии по развитию автотуризму в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Марина Егорова добавила, что в прошлом году было подготовлено 102 таких номера.

«Мы работаем нам популяризацией отдаленных туристских территорий, стимулировании создания новых турмаршрутов и объектов туристской инфраструктуры. Рост туристического потока подтверждает интерес к Псковской области», - сказала председатель комитета.

Напомним, что за последние пять лет автотуризм в Псковской области вырос на 18%. Турпоток автотуристов в 2023 году составил более полумиллиона человек.