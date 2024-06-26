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Служившего в Пскове комбрига ВДВ подозревают в мошенничестве

Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, служившего в 76-й дивизии ВДВ. Гвардии полковника подозревают в мошенничестве. Офицер находится под санкциями США и других стран.

Фото: группа «История России» в социальной сети «ВКонтакте»

Сотрудники ФСБ задержали гвардии полковника в Рязани, а затем доставили в Москву, передав представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, в производстве которых находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В материалах расследования он числится подозреваемым, пишет «Коммерсантъ».

Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Хищения какого рода и на какую сумму вменяются в вину гвардии полковнику Городилову, пока неизвестно. Согласно Уголовному кодексу, «особо крупный размер» начинается от 1 млн рублей.

Артем Городилов окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Общевойсковую академию вооруженных сил имени М. В. Фрунзе. Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Являлся начальником штаба, а затем, с 2019 года, командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. В 2021 году это подразделение было признано лучшим полком в ВДВ. В апреле 2022 года сообщалось, что за бои в Киевской области указом министра обороны Артему Городилову было досрочно присвоено воинское звание «гвардии полковник». Позже он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае в телевизионных сюжетах его называли командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске.