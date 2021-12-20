Общество

Мошенники разработали новогоднюю схему обмана россиян

Россияне стали массово получать очень щедрые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов. Чаще всего это мошеннические рассылки, которые содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей.

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», - приводит слова руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой РИА Новости.

Так, с середины декабря в ОНФ «Мошеловка» поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях и у известных брендов. Письма, которые получают жители страны, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Все они предлагают приобрести дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.

Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на странице, где можно только оформить покупку. При этом попытки перехода в другие разделы сайта выдают ошибку, а адреса ссылок, содержащихся в письмах, очень часто даже не содержат названия бренда или продавца.

Евгения Лазарева призвала граждан проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий до оформления покупки. Также она напомнила, что осторожными следует быть и тем, кто ищет подарки для близких на маркетплейсах и интернет-досках объявлений, ведь мошенничество там, согласно данным ОНФ «Мошеловка», занимает второе место после телефонного.