Общество

Псковичей предупредили об изменении времени работы новогодней ярмарки

В связи с погодными условиями время работы новогодней ярмарки на улице Пушкина может быть изменено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

При температуре воздуха ниже -10 градусов время работы сократится на 2 часа - до 19:00.

Отметим, ярмарка в этом году проходит в новом формате. Производители сувениров, фермеры и мастера ручной работы расположились в уютных деревянных домиках, украшенных новогодней иллюминацией. Здесь можно приобрести продукцию местного производства: сувениры, гастрономические товары, деревянную и глиняную посуду, шерстяные варежки и носки и многое другое.

Планируемое время работы ярмарки – до 14 января с 10:00 до 21:00.