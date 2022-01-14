Общество

Более 10 образовательных учреждений в Пскове ждет обновление

В этом году в 13 образовательных организациях, расположенных в Пскове, проведут капитальный ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы планируются в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которую инициировал президент Владимир Путин и поддержала партия «Единая Россия».

Всего на капитальный ремонт учреждений в городе направят более 388 миллионов рублей. Из них 236 миллионов рублей пойдут на обновление семи муниципальных организаций - школ №24, №16, лицея экономики и основ предпринимательства №10, Социально-экономического лицея №21, Естественно-математического лицея №20, корпуса Псковского педагогического комплекса и Псковской общеобразовательной школы-интерната.

Кроме того, более 150 миллионов рублей направят для капремонта учреждений областного подчинения - Центра лечебной педагогики и пяти структурных подразделений Центра специального образования №1, находящихся в Пскове.

Программа модернизации будет действовать до 2026 года и предполагает ежегодное выделение финансирования на проведение работ.