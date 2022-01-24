Общество

Каждого десятого жителя СЗФО при выборе вакансии отталкивает обязательная вакцинация — опрос

Каждого десятого жителя Северо-Западного федерального округа при выборе вакансии отталкивает обязательная вакцинация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Исследование службы показало, что каждый десятый (11%) опрошенный житель из регионов СЗФО не откликается на интересные ему вакансии из-за того, что в них указано требование обязательной вакцинации для сотрудников.

В разрезе возрастов больше всего раздражает данное условие в вакансиях соискателей в возрасте от 18 до 24 лет (25% респондентов), такая же высокая доля недовольных условием вакцинации в вакансиях наблюдается среди соискателей от 25 до 34 лет (24% опрошенных). При этом меньше всего подвержены скепсису относительно обязательной вакцинации в вакансиях респонденты зрелого возраста, от 55 лет и старше (лишь 9% голосов).

Также опрос показал, что женщин-соискательниц обязательная вакцинация отталкивает от возможного трудоустройства сильнее, чем мужчин: 12% против 8%.

В разрезе профессиональных областей: больше всего испытывают недовольство, видя условия обязательной вакцинации, соискатели из сферы «Спортивные клубы, фитнес и салоны красоты» - каждый третий опрошенный (29%). На втором месте по уровню недовольства обязательной вакцинацией в вакансиях работники розничной торговли (19% или каждый пятый опрошенный). На третьем месте – работники из сферы добычи сырья (17%).

С другой стороны, меньше всего испытывают отторжение к вакансиям с обязательной вакцинацией маркетологи (6%), ИТ-специалисты (7%), а также юристы, медики, банковские служащие (по 9% опрошенных), добавили в пресс-службе.

За последний месяц работодатели Северо-Запада России разместили более 1 200 новых вакансий, в которых упоминается в качестве требования наличие сертификата о вакцинации или QR-код. На данный момент эти вакансии составляют порядка 1% от общего числа работных предложений за месяц. Число упоминаний требования о вакцинации в вакансиях растет: по сравнению с летними показателями количество таких требований выросло в 2,5 раза.

Как отметила руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова, несмотря на то что в описании вакансий упоминание QR-кода или вакцинации на данный момент занимает лишь 1% вакансий от общего объема работы по СЗФО. По ее словам, в реальности требование о вакцинации предъявляются намного большим числом работодателей, деятельность, которых непосредственно связанна с тем, что их сотрудники контактируют с большим количеством людей и работают в сфере торговли, общепита, салонов красоты и фитнеса, бытовых услуг, транспорта, образовательных учреждений и так далее. Чаще всего работодатели обсуждают возможность прохождения вакцинации уже на этапе собеседования, когда кандидат заинтересовался вакансией.