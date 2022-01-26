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Общество

Правительство утвердило индексацию социальных пособий на 8,4% с 1 февраля

27.01.2022 15:21|ПсковКомментариев: 0

С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 27 января.

Речь, в том числе, идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка – с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тыс. рублей.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Теги: #правительство #индексация #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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