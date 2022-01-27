Общество

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих россиян на 8,6% с 1 января нынешнего года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля, пишет ТАСС.

Так, прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тысячи рублей, поясняла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отмечала, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.

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На совещании с членами правительства 12 января президент поручил в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на величину «чуть выше инфляции». Госдума приняла соответствующие поправки 20 января, Совет Федерации единогласно одобрил их 26 января.

Ранее президент отмечал, что вопрос индексации пенсий носит социальный характер и касается миллионов граждан России. Он обращал внимание, что принятые до этого решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января нынешнего года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 миллиона человек.