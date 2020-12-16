Общество

Школьный суп пополам с обидой

Несколько недель назад Псковская Лента Новостей подняла тему отдельных столов с для льготников в школе, питание за этими столами отличается от того, что получают дети, за которых платят родители. Оказалось, что проблему можно решить очень просто, для некоторых муниципалитетов выход из ситуации не повлечет затрат. Но пока что об этом догадался только один район на всю область.

Кратко суть вопроса. С 2007 года малообеспеченные семьи в Псковской области получают 70% компенсации за питание детей в школе. Питание может быть любым, хоть завтрак, обед и продленка вместе, верхняя граница стоимости тоже не определена. Родителям остается принести в школу справку из соцзащиты и оплачивать оставшиеся 30%. Суммы разные, в одном только Пскове стоимость горячего обеда находится в коридоре 60-100 рублей.

Также каждый муниципалитет вправе «питать» детей бесплатно, выделяя из районного бюджета деньги на бесплатный завтрак или обед для малоимущих. Разница между двумя этими мерами поддержки и порождает ситуацию, которой лучше бы не было.

Если ты бедный, но родители все-таки могу доплатить 200-500 рублей в месяц, будешь питаться вместе с одноклассниками, обед которых полностью куплен мамой и папой. А если ты нищий, и даже такая сумма семье не по карману, твой удел - отдельный стол с более скудным рационом. Например, Псков выделяет на питание таких детей 35 рублей в день. Если сравнить даже с самым дешевым обедом за 60 рублей - разница велика. Еще шире пропасть между столами в тех школах, где родительский обед побогаче.

Смотрите также Как небогатым родителям в Псковской области улучшить питание детей в школе

С этого учебного года всю начальную школу один раз кормят бесплатно и одинаково за федеральный счет, так распорядился президент Путин. Если ребенок учится в первую смену, то получает «президентский» завтрак. А когда остается на продленку - привет, обед, включаются те же механизмы, что и для боле старших школьников. То есть снова родители или платят полную стоимость, или 30%, или ребенок питается за муниципальный счет тем, что на эти деньги смогли приготовить.

Решение вырисовывается простое и ясное. Берем 70% областной компенсации. Превращаем муниципальные деньги на бесплатные обеды в недостающие 30%. Все. Дети за общими столами едят одинаковые котлеты.

Мы решили разобраться, возможно ли такое в реальной практике и направили запрос в областной комитет по образованию. Оттуда прислали данные по каждому из районов, сколько детей питаются с государственной компенсацией 70%.

Во-вторых, в комитете рассказали, что собственные льготы по школьному питанию установлены в пяти муниципалитетах. Получается, что в остальных районах выбор у родителей совсем невелик: или платить 30%, или ребенок останется голодным. Бесплатное питание ввели уже упомянутый Псков (40 рублей для 1-4 классов, 35 рублей с 5 по 11 класс, пользуются 1357 детей), Великие Луки (51,58 рублей, 196 детей), Великолукский район (59,5 рублей, 24 ребенка), Пустошкинский район (28 рублей на завтрак в сельской местности, 73 ребенка).

Отдельно в этом ряду стоит Пыталовский район. Именно он оказался единственным муниципалитетом, где догадались о схеме 70+30 и кормят детей бесплатно и без всякого разделения. «В Пыталовском районе дополнительно для родителей, получающих компенсацию 70% родительской платы за питание детей в школе, предусмотрена льгота для компенсации 30% родительской платы, на эти цели на одного обучающегося в день предусмотрено 8,25 рублей», - сообщили в комитете по образованию.

Каково, а? В Пыталовском районе работают гении муниципального управления, это без всякого сарказма.

Мы позвонили главе Пыталовского района Вере Кондратьевой. Та как-то даже удивилась звонку. Да, кормим детей, а что такого. И давно, уже больше десяти лет точно.

«Спокойно к этому относимся, - сказала Вера Кондратьева. - Много детей на подвозе не только в городской школе, но и в сельских, так как система расселения во многом осталась хуторской. У всех разные возможности в семьях. Если ребенок рано утром приезжает и поздно вечером уезжает, то должен быть накормлен».

Точно могут себе позволить пойти по пыталовскому пути муниципалитеты, которые уже выделяют бесплатные обеды. По деньгам то на то и выйдет, глядишь, местный бюджет еще и в плюсе на школьниках останется. И давайте уж по-честному. Могут остальные районы найти условные 8 рублей? Если кому-то и правда не под силу такие расходы, есть областной бюджет и политическая воля раз и навсегда вопрос закрыть, компенсировать детям из бедных семей полную стоимость питания.

Ну казалось бы, возьми жилетку и пришей к ней рукава, получится целый пиджак. Объедини две меры поддержки. Но почему-то простая мысль на практике оказывается уже не такой простой. Получается, как у Райкина: «К пуговицам претензии есть? К пуговицам претензий нет». Детям из бедных семей и так непросто рядом с более везучими сверстниками. Несколько лет назад градус социального напряжения самую капельку сняла обязательная школьная форма. Но уровень достатка семьи выдают канцелярка, гаджеты, обувь, спортивная форма, рассказы о семейных поездках и много чего еще. Стоит ли подкидывать дровишек, разделяя детей еще и в столовой? Унижение едой это называется, вот как.

Дорогие взрослые, ездящие на служебных машинах! Накормите, пожалуйста, детей. Можете даже с выгодой для себя приурочить введение льготы к каким-нибудь выборам, для вас уже сосчитали количество благодарных семей. В конце концов, где хваленые главы районов от оппозиции? Почему в районных собраниях не выступят с полезной инициативой те, у кого меньшинство мандатов? Политические очки валяются под ногами невостребованными.

В стране не было войны или неурожая, нет ни одной причины кому-то голодать или каждый день вместе с супом глотать в столовой слезы обиды. Особенно если этот кто-то маленький и пока не может позаботиться о себе сам, а вынужден рассчитывать на взрослых.

Пройдет несколько лет, и эти дети вырастут. Пред ними будет два пути. Или повторение жизненного сценария родителей, потому что ничего другого они в жизни не видели, уже в школе четко поняли свое место в социальной иерархии. Или отъезд из Псковской области туда, где сытнее. Поток уезжающей молодежи огромен, и мы сами подталкиваем в спины тех, кто вообще-то и тут нужен. Возможно, сегодня мимо школьной столовой прошла будущая медсестра, которая уколы будет ставить жителям Питера.

Накормите детей.

Юлия Магера