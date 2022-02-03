Общество

Об исправлении ошибок в сведениях ЕГРН рассказали псковичам

Порядок исправления ошибок в едином государственном реестре недвижимости разъяснили жителям Псковской области в управлении Росреестра по региону.

ЕГРН содержит сведения, как об объектах недвижимости, так и о собственниках недвижимого имущества. Иногда в этих сведениях обнаруживаются ошибки. Так, в зависимости от этапа, на котором произошло искажение информации, ошибки разделяют на технические и реестровые.

Реестровая ошибка - это воспроизведенная в ЕГРН ошибка, содержащаяся в межевом, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования. Ее может допустить тот, кто выполнял кадастровые работы. Такая ошибка обычно содержится в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) органами в порядке информационного взаимодействия.

«Реестровая ошибка может быть допущена кадастровым инженером при межевании земельного участка или при определении площади здания. В результате границы земельного участка могут пересекать границы другого земельного участка, а площадь здания не соответствовать фактической площади», - прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Елена Гришина.

Такая ошибка подлежит исправлению либо по решению государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, либо в порядке информационного взаимодействия, свидетельствующего о наличии реестровых ошибок и содержащего необходимые для их исправления сведения, либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой ошибки.

Ошибка исправляется в том случае, если исправление не влечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости. Взимание платы за этот процесс законом не предусматривается. Если существуют основания, что исправление может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН, такое исправление производится только по решению суда. В суд с заявлением также вправе обратиться орган регистрации прав.

В Росреестре отметили, что такую ошибку исправить довольно сложно, поскольку изначально ее нужно исправить в документах и только потом обращаться в государственный орган. Ее исправление возможно и без участия правообладателя, но в случаях проведения комплексных кадастровых работ или самостоятельного выявления органом регистрации прав.

Орган регистрации прав при обнаружении реестровой ошибки в описании местоположения границ земельных участков, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств принимает решение о необходимости устранения такой ошибки.

ЕГРН - федеральный информационный ресурс, на данные которого полагаются все заинтересованные лица. Поэтому он должен содержать корректную и актуальную информацию. Соответственно, Кадастровая палата по Псковской области во всех возможных случаях принимает меры для исправления выявленных ошибок по решению органа регистрации прав, подчеркнули в управлении.