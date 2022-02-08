Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно» с Ольгой Миронович

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущая - руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович.

В нашей стране наступил Год культурного наследия народов России, поэтому время от времени Ольга вместе с гостями студии будет знакомить радиослушателей с наследием народов Псковской области и рассказывать, зачем оно нужно, как оно на нас влияет и как его можно выгодно «использовать».

В первом выпуске «Анализируй этно» речь пойдет о русском культурном наследии. Зачем молодым псковичам «бабушкина» народная культура? Искать ответ на этот вопрос ведущая будет вместе со специалистом Псковского областного центра народного творчества Софьей Кобелевой, студенткой исторического факультета ПсковГУ Анастасией Поповой и гармонистом Андреем Ермолаевым.

Трансляция завершена.