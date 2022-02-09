Общество

Стоматологи дали псковичам советы по профилактике зубных болезней

Советы по профилактике зубных болезней на встрече с журналистами сегодня, 9 февраля, жителям Псковской области дали главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля и главврач псковской стоматологической поликлиники Марина Черных.

«Мы рекомендовали бы жителям Псковской области купить ирригатор. Он не заменяет чистку зубов ни в коем случае, но гигиена полости рта с его использованием становится выше 90%», - отметила Марина Черных.

Она пояснила, что аппарат создает струю воды под давлением, которая вымывает из участков полости рта, недоступных для зубной щетки, микробы, остатки еды и налеты.

«С его помощью и десны укрепляются, и пародонтальные поражения или нарушения слизистой оболочки быстрее проходят», - заметил Владимир Бируля.

Также специалисты добавили, что поскольку в воде в Псковской области отмечается низкое содержание фтора, жителям региона рекомендуется использовать фторированные зубные пасты.