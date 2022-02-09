Общество

В Пскове ликвидируют бетонные «инсталляции» на улице Народной

В Пскове ликвидируют бетонные «инсталляции» на улице Народной. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

«Поручил управлению по градостроительной деятельности подготовить документы на демонтаж объекта незавершенного строительства в судебном порядке. История тянется с конца 2017 года. Тогда застройщик дома №15 по улице Народной продал незавершенный объект. Новый собственник с тех пор не сделал ничего. Хотя по Гражданскому кодексу РФ обязан содержать принадлежащее ему имущество», - отметил сити-менеджер.

Борис Елкин подчеркнул, что бетонные конструкции не просто портят вид, а представляют серьезную опасность для жителей.

«Администрация Пскова неоднократно обращалась к собственнику с требованием их демонтировать. Но "воз и ныне там". Уговаривать больше не будем», - добавил он.