Общество

СНГБ предлагает бонусы в программе лояльности «Магнит» при оплате картой Visa

«Сургутнефтегазбанк» предлагает получить дополнительные бонусы в программе лояльности «Магнит» при оплате покупок картой Visa. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Сургутнефтегазбанка»

«Расплачивайтесь картой Visa от СНГБ, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее и приятнее! "Магнит" – в 2 раза больше бонусов по программе лояльности "Магнит"», - отметили в банке.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

Нажать кнопку «Участвовать» в мобильном приложении «Магнит».

Совершить покупку с картой Магнит на сумму от 600 рублей в одном чеке.

Оплатить покупку картой Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite.

Предложение активно до 30 сентября 2022. Подробнее можно узнать на сайте.

Указанные в настоящем информационном материале скидки предоставляются партнерами. Со списком актуальных предложений, условиями и сроками их предоставления можно ознакомиться на сайте и на сайтах партнеров.

АО БАНК «СНГБ»