СНГБ предлагает бонусы в программе лояльности «Магнит» при оплате картой Visa

«Сургутнефтегазбанк» предлагает получить дополнительные бонусы в программе лояльности «Магнит» при оплате покупок картой Visa. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Фото здесь и далее: пресс-служба «Сургутнефтегазбанка»
«Расплачивайтесь картой Visa от СНГБ, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее и приятнее! "Магнит" – в 2 раза больше бонусов по программе лояльности "Магнит"», - отметили в банке.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
Предложение активно до 30 сентября 2022. Подробнее можно узнать на сайте.
Указанные в настоящем информационном материале скидки предоставляются партнерами. Со списком актуальных предложений, условиями и сроками их предоставления можно ознакомиться на сайте и на сайтах партнеров.
АО БАНК «СНГБ»