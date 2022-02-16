Общество

Заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах, кроме школьников - Роспотребнадзор

Заболеваемость коронавирусом растёт во всех возрастных группах за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«По возрастной структуре у нас растут цифры во всех возрастных группах за исключением школьников. И хочу сказать, что этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование», - цитирует ее РИА Новости.

Анна Попова подчеркнула, что для того, чтобы не ограничивать детей в очном образовании, применяются все возможные способы и методические инструменты.