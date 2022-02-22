Общество

Александр Козловский пожелал защитникам Отечества уверенности в принятии решений

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества. Пост с поздравлением он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Александра Козловского «ВКонтакте»

«Этот праздник служит символом памяти и уважения истории России и героев, которые имели мужество защищать свою Родину. День защитника Отечества имеет важное значение для воспитания правильных ценностей и патриотизма у молодого поколения и объединяет всех, кто гордится своей страной и готов быть надежной опорой для своей отчизны», - отметил Александр Козловский.

Парламентарий пожелал всем защитникам крепкого здоровья, мира и благополучия, уверенности в принятии важных решений и успехов в профессиональной жизни.