Общество

В полиции Псковской области появились новые сотрудники

Новые сотрудники полиции приняли присягу в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи порядка поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

К присяге новых сотрудников привела заместитель начальника Центра профессиональной подготовки УМВД полковник полиции Татьяна Осипова. Она пожелала им «с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, с полной самоотдачей выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по защите прав и законных интересов граждан».

«Со знаменательным событием в жизни стражей порядка поздравили представители руководства управления МВД России по Псковской области, пожелали виновникам торжества успехов в службе, профессионального роста и верности долгу. Теперь эти молодые полицейские приступят к выполнению своих обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона», - рассказали в УМВД.