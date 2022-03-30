Общество

Палкинский алиментщик пытался скрыть свое место работы

Житель Палкинского района пытался скрыть свое место работы, чтобы не выплачивать алименты своим детям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Алиментщик из Палкино задолжал своим детям более 130 тысяч рублей. При этом судебные приставы выяснили, что должник имеет официальный заработок.

«Благодаря полученной информации, судебный пристав-исполнитель вынес постановление на заработную плату», - отметили в ведомстве. Спустя пару дней должник явился в отделение и в полном объеме погасил задолженность.