Общество

Умер журналист Андрей Бабицкий

Российский журналист Андрей Бабицкий скончался на 58-м году жизни в Донецке. Об этом пишет «Украина.ру», с которым сотрудничал журналист.

«Да, подтверждаем, это правда, печальная новость, Андрей умер, — сообщили РИА Новости в редакции.

Андрей Бабицкий родился в 1964 году в Москве. С 1989 по 2014 годы работал корреспондентом «Радио Свобода»*. С 2016 года — постоянный автор интернет-издания «Украина.ру». Также был колумнистом газеты «Взгляд» и информационного портала Life.

Работая на «Радио Свобода»*, Бабицкий брал интервью у чеченских террористов, за что подвергался критике, и был настроен антироссийски. Однако после того, как Крым в 2014 году вошел в состав России, журналист высказался за возвращение полуострова и поддерживал ЛНР и ДНР.

* СМИ, признанное в России иноагентом