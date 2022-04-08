Псковским абонентам МТС назвали способы оплаты услуг при неработающих картах

Ограничения по работе карт Visa и Mastercard коснулись оплаты в магазинах приложений и других онлайн-сервисах. Но многое вы можете оплатить деньгами на счету вашего мобильного номера МТС — от квартплаты до подписки в мобильной игре. Рассказываем подробнее на примере приложения МТС Банка — для его использования вам не обязательно быть клиентом банка.
Нужный вам сервис не принимает оплату российской картой.
Банковская карта временно недоступна: заблокирована, потерялась, вы не помните пароль для входа в онлайн-банк.
Защита от мошенников: делая покупки в интернете, вам не придется оставлять информацию о платеже.
Нет необходимости искать карту или вспоминать реквизиты, если перевод нужно выполнить срочно: номер своего телефона мы помним всегда.
Баланс телефона просто пополнять, для этого есть множество способов.
Когда нежелательно отображать операцию в выписке по банковской карте. Например, если у мужа и жены единый банковский счет, но нужно купить подарок, сохранив интригу до особого случая.
На самом деле почти все то же, что вы обычно оплачиваете с помощью банковской карты:
• сервисы в App Store и Huawei Gallery;
• услуги связи в России и странах СНГ;
• развлекательные сервисы;
• коммунальные платежи;
• кредит в любом банке России;
• госуслуги, штрафы, налоги;
• детский сад или кружки для ребенка;
• парковки и транспортные карты.
Через приложение МТС Банка
Удобнее всего распоряжаться средствами с мобильного счета через приложение МТС Банка, где можно одновременно управлять банковскими картами любых банков, электронным кошельком и мобильным счетом, совершая операции в пару кликов. Чтобы совершить платеж или выполнить перевод с мобильного счета, нужно на главном экране приложения найти и нажать на кнопку «Мой телефон», и пролистать чуть вниз. В открывшемся меню будут доступны три опции: «Перевести», «Оплатить» и «Пополнить».
Сделать перевод можно по номеру карты, на баланс телефона, на электронный кошелек — себе или другим лицам, независимо от того, клиентами каких банков или операторов связи они являются.
Чтобы совершить платеж, нужно нажать соответствующую кнопку и выбрать вид платежа из открывшегося списка. Это может быть, например, оплата мобильной связи, квартплаты, погашение кредита любого банка, штрафы, налоги. Выберите нужную опцию и следуйте инструкциям приложения. В зависимости от вида платежа может потребоваться ввести ФИО плательщика, УИН, номер электронного кошелька или проездного и т. д.
Мобильный счет также можно выбирать в качестве способа оплаты с помощью QR-кода, шаблонов или автоплатежей.
Платить с мобильного счета не только удобно, но и выгодно. При оплате услуг в приложении начисляется 1% кешбэка в программу MTS Cashback. Его потом можно потратить на пополнение счета МТС или на скидку при покупке товаров в магазинах МТС.
С помощью USSD-запроса
Управлять мобильным счетом можно при помощи команды *115#. Вам будет предложено оплатить услуги, отправить перевод или выполнить операцию, воспользовавшись вашими шаблонами. Например, отправить деньги можно на номер телефона, электронный кошелек или банковскую карту, а оплатить — услуги связи, кредиты, «коммуналку» или отправить деньги на благотворительные цели.
Чтобы выполнить любую из операций, следуйте подсказкам меню и подтверждайте действия вводом цифрового кода.
В AppStore
C мобильного счета можно платить за любые игры, музыку, фильмы, приложения и подписки, причем не только в AppStore. Чтобы деньги списывались «с телефона», нужно выполнить настройки в вашем устройстве:
Перейдите в меню «Настройки», нажмите сверху на ваше имя.
Выберите пункт «Оплата и доставка». Возможно, на этом этапе понадобится выполнить вход в ваш акаанут Apple ID .
Нажмите «Добавить способ оплаты» и выберите «Мобильный телефон».
Укажите номер своего мобильного телефона.
Подтвердите способ оплаты, указав код проверки из SMS.
Оплачивать с мобильного счета можно не только сервисы в AppStore, но также контент Apple Music и Apple TV.
На сайтах партнеров и прочих ресурсах
Расплачиваться средствами с мобильного счета можно и на некоторых сторонних ресурсах, где такой вариант предусмотрен. Для этого необходимо указать номер своего мобильного телефона и подтвердить оплату, ответив любым символом на SMS с номера 1212. Символ 0 (ноль) нужно ввести для отмены оплаты. Если при оплате взимается комиссия, то в SMS вы увидите сумму комиссии. Если на сторонних ресурсах есть возможность оплатить со счета телефона, то достаточно ввести номер своего мобильного телефона.
Как заплатить за множество услуг с мобильного счета телефона мы рассказали, а теперь о самом главном — как его пополнить.
Помимо традиционных онлайн и офлайн способов – через банковское приложение, банкомат, терминал оплаты, с помощью сотрудника в салоне связи, у абонентов МТС теперь есть быстрый способ оплаты по смс-ссылке через Систему быстрых платежей.
Сервис максимально прост в использовании:
Вы получаете СМС с информацией о необходимости пополнения счета с персонализированной платежной ссылкой на СБП;
При переходе по ссылке открывается мобильное приложение любого российского банка, установленное на вашем устройстве, с предзаполненными данными для совершения платежа;
Указываете необходимую сумму и подтверждаете платеж. Поступление средств на ваш абонентский счет происходит мгновенно и без комиссии.
Кстати, этот сценарий пополнения счета МТС реализовала первым среди операторов связи в России. Удобной вам оплаты!
Источник: МТС