Общество

Псковским абонентам МТС назвали способы оплаты услуг при неработающих картах

Ограничения по работе карт Visa и Mastercard коснулись оплаты в магазинах приложений и других онлайн-сервисах. Но многое вы можете оплатить деньгами на счету вашего мобильного номера МТС — от квартплаты до подписки в мобильной игре. Рассказываем подробнее на примере приложения МТС Банка — для его использования вам не обязательно быть клиентом банка.

В каких ситуациях удобнее платить с мобильного счета

Нужный вам сервис не принимает оплату российской картой.

Банковская карта временно недоступна: заблокирована, потерялась, вы не помните пароль для входа в онлайн-банк.

Защита от мошенников: делая покупки в интернете, вам не придется оставлять информацию о платеже.

Нет необходимости искать карту или вспоминать реквизиты, если перевод нужно выполнить срочно: номер своего телефона мы помним всегда.

Баланс телефона просто пополнять, для этого есть множество способов.

Когда нежелательно отображать операцию в выписке по банковской карте. Например, если у мужа и жены единый банковский счет, но нужно купить подарок, сохранив интригу до особого случая.

Что можно оплатить с мобильного счета

На самом деле почти все то же, что вы обычно оплачиваете с помощью банковской карты:

• сервисы в App Store и Huawei Gallery;

• услуги связи в России и странах СНГ;

• развлекательные сервисы;

• коммунальные платежи;

• кредит в любом банке России;

• госуслуги, штрафы, налоги;

• детский сад или кружки для ребенка;

• парковки и транспортные карты.

Как совершить платеж с мобильного счета

Через приложение МТС Банка

Удобнее всего распоряжаться средствами с мобильного счета через приложение МТС Банка, где можно одновременно управлять банковскими картами любых банков, электронным кошельком и мобильным счетом, совершая операции в пару кликов. Чтобы совершить платеж или выполнить перевод с мобильного счета, нужно на главном экране приложения найти и нажать на кнопку «Мой телефон», и пролистать чуть вниз. В открывшемся меню будут доступны три опции: «Перевести», «Оплатить» и «Пополнить».

Сделать перевод можно по номеру карты, на баланс телефона, на электронный кошелек — себе или другим лицам, независимо от того, клиентами каких банков или операторов связи они являются.

Чтобы совершить платеж, нужно нажать соответствующую кнопку и выбрать вид платежа из открывшегося списка. Это может быть, например, оплата мобильной связи, квартплаты, погашение кредита любого банка, штрафы, налоги. Выберите нужную опцию и следуйте инструкциям приложения. В зависимости от вида платежа может потребоваться ввести ФИО плательщика, УИН, номер электронного кошелька или проездного и т. д.

Мобильный счет также можно выбирать в качестве способа оплаты с помощью QR-кода, шаблонов или автоплатежей.

Платить с мобильного счета не только удобно, но и выгодно. При оплате услуг в приложении начисляется 1% кешбэка в программу MTS Cashback. Его потом можно потратить на пополнение счета МТС или на скидку при покупке товаров в магазинах МТС.

С помощью USSD-запроса

Управлять мобильным счетом можно при помощи команды *115#. Вам будет предложено оплатить услуги, отправить перевод или выполнить операцию, воспользовавшись вашими шаблонами. Например, отправить деньги можно на номер телефона, электронный кошелек или банковскую карту, а оплатить — услуги связи, кредиты, «коммуналку» или отправить деньги на благотворительные цели.

Чтобы выполнить любую из операций, следуйте подсказкам меню и подтверждайте действия вводом цифрового кода.

В AppStore

C мобильного счета можно платить за любые игры, музыку, фильмы, приложения и подписки, причем не только в AppStore. Чтобы деньги списывались «с телефона», нужно выполнить настройки в вашем устройстве:

Перейдите в меню «Настройки», нажмите сверху на ваше имя. Выберите пункт «Оплата и доставка». Возможно, на этом этапе понадобится выполнить вход в ваш акаанут Apple ID . Нажмите «Добавить способ оплаты» и выберите «Мобильный телефон». Укажите номер своего мобильного телефона. Подтвердите способ оплаты, указав код проверки из SMS.

Оплачивать с мобильного счета можно не только сервисы в AppStore, но также контент Apple Music и Apple TV.

На сайтах партнеров и прочих ресурсах

Расплачиваться средствами с мобильного счета можно и на некоторых сторонних ресурсах, где такой вариант предусмотрен. Для этого необходимо указать номер своего мобильного телефона и подтвердить оплату, ответив любым символом на SMS с номера 1212. Символ 0 (ноль) нужно ввести для отмены оплаты. Если при оплате взимается комиссия, то в SMS вы увидите сумму комиссии. Если на сторонних ресурсах есть возможность оплатить со счета телефона, то достаточно ввести номер своего мобильного телефона.

Как заплатить за множество услуг с мобильного счета телефона мы рассказали, а теперь о самом главном — как его пополнить.

Помимо традиционных онлайн и офлайн способов – через банковское приложение, банкомат, терминал оплаты, с помощью сотрудника в салоне связи, у абонентов МТС теперь есть быстрый способ оплаты по смс-ссылке через Систему быстрых платежей.

Сервис максимально прост в использовании:

Вы получаете СМС с информацией о необходимости пополнения счета с персонализированной платежной ссылкой на СБП; При переходе по ссылке открывается мобильное приложение любого российского банка, установленное на вашем устройстве, с предзаполненными данными для совершения платежа; Указываете необходимую сумму и подтверждаете платеж. Поступление средств на ваш абонентский счет происходит мгновенно и без комиссии.

Кстати, этот сценарий пополнения счета МТС реализовала первым среди операторов связи в России. Удобной вам оплаты!

Источник: МТС