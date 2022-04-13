Общество

Колледжский сварщик

Колледжи и техникумы смогут зарабатывать на своих студентах и выпускниках, а те - получить первое место работы. Для этого в ссузах будут созданы учебно-производственные комплексы. Псковская Лента Новостей узнала, какие товары и услуги они готовы предложить рынку.

Три года назад в агротехническом колледже в Крестах и в его идрицком филиале создали пять новых мастерских: по эксплуатации сельскохозяйственных машин, биотехнологиям, ситифермерству, ветеринарии и зоотехнии. На их оснащение истратили 50 млн рублей, это грантовая поддержка от Минпросвещения, деньги региональной администрации и собственное софинансирование. Этим летом в колледже появятся мастерские по электроснабжению за 14 млн рублей.

«У нас последние модели тракторов МТЗ, «Кировец», ростовских комбайнов», - говорит директор колледжа Сергей Янкин.

Все эти мощности пока используются только для учебы. Однако уже совсем скоро колледж сможет стать для своих студентов первым работодателем. На прошлой неделе на рассмотрение Госдумы внесены изменения в закон «Об образовании». Они предполагают создание при колледжах и техникумах учебно-производственных комплексов. В законопроекте прямо написано, что учебные заведения смогут в этих комплексах не только учить и принимать экзамены, но и извлекать прибыль, производя товары, выполняя работы и оказывая услуги. Заработанное пойдет на развитие учебных заведений. Закон, в случае его принятия, закрепит обязанность ссузов содействовать трудоустройству «лиц, осваивающих или завершивших освоение образовательных программ». То есть и студентов, и выпускников. В том числе, в собственные комплексы.

«Производственные мастерские при техникумах могут стать первым местом работы почти для 1 млн выпускников, - прокомментировал идею депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский в своем Telegram-канале. - Такую инициативу выдвинула «Единая Россия». Она направлена на поддержку учебных заведений, которые дают трудовые профессии, востребованные в реальном секторе экономики».

В Опочецком педколледже уже давно готовят не только воспитателей и учителей. Он теперь индустриально-педагогический, из его стен выходят сварщики, повара-кондитеры, электромонтажники, маляры-штукатуры.

«Пока что мы зарабатываем на развитие материально-технической базы только через программы профессиональной переподготовки. Развивать ее еще есть куда. Мы готовы включиться в работу, - поддерживает нововведение директор колледжа Оксана Бугрякова. - Явно найдутся потребители таких услуг. Это и для детей практика. Потенциальные работодатели очень заинтересованы в наших выпускниках. Звонят, спрашивают, есть ли краснодипломники — каждый хочет лучшего работника. Выпускники уже с опытом будут еще более желанными кадрами».

В колледжах Псковской области учат не только будущую «рабочую косточку». Еще, например, работников культуры. На первый взгляд, областному колледжу искусств после принятия закона останется только оформить документы. Оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр, хореографический ансамбль, фольклорный ансамбль здесь уже работают по учебному плану. Кажется, достаточно открыть кассу и продавать билеты на выступления. На гастроли коллективы колледжа тоже ездят. Заведение присоединилось к областному проекту «Культурные выходные», по которому раз в месяц коллективы из Пскова посещают один из райцентров. В марте ездили в Струги Красные. Если старшие товарищи из Губернаторского симфонического оркестра, театра кукол и ансамбля русской музыки «Псков» зарабатывают на этих гастролях, то студенты выступают бесплатно. Ставить учебную деятельность на коммерческие рельсы в колледже не спешат.

«Такой задачи мы не ставим перед собой, - говорит директор колледжа Зинаида Иванова. - Слава богу, ее пока не ставит и наш учредитель. Колледж — образовательное учреждение. Наша основная миссия — обучение. Эта тема требует более детальной проработки. Пока мы с большим удовольствием работаем с незащищенными категориями населения, даем концерты для детей и ветеранов».

Вся суть законопроекта об учебно-производственных комплексах умещается в паре абзацев даже на канцелярском языке. Поэтому вызывает большое число вопросов. В Псковском филиале Российской международной академии туризма есть программы среднего профессионального обучения. Директор филиала Светлана Кускова рассказывает, что для новой специальности «гостиничное дело» один из классов превратили в номер отеля. На этом полигоне студенты тренируются встречать гостей на иностранном языке, заселять, сопровождать в течение проживания. Сдают демонстрационный экзамен. В такой класс туриста заселить, конечно, нельзя. Или все-таки можно? Надо ждать принятия закона и разработки подзаконных актов.

Кому новый закон точно не пригодится, так это медколледжам.

«Наши выпускники настолько востребованы, что в этом смысла нет, - утверждает Ирина Милюшенкова, первый заместитель директора Великолукского медицинского колледжа. - Много студентов работают в качестве младшего медперсонала после первого курса, на старших курсах устраиваются на скорую помощь. У нас нет проблемы с трудоустройством, наоборот, нехватка медиков. Наши ребята ходят и перебирают, где им какие преференции дадут. Про Москву с Петербургом вообще не говорю, там нас ждут всегда».

На передний план она выдвигает другую проблему среднего профессионального образования — низкие зарплаты преподавателей.

«Преподаватель с высшим образованием врача получает начальный оклад 8 900 рублей, как уборщица. Разница между ними должна быть? Это унизительно».

Но это тема совсем для другого разговора.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова и областного колледжа искусств