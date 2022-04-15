Общество

Александр Козловский поздравил ветеранов МВД с ведомственным праздником

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«От всей души поздравляю всех ветеранов МВД! Мы помним, что вы не только стояли на страже порядка, многие из вас прошли горячие точки – Афганистан, Чечню, Таджикистан, проявляя героизм и верность долгу, на одном уровне с военнослужащими. Многие из вас – настоящие боевые офицеры, которые, не боясь ничего, шли в бой, защищая Родину», – отметил Александр Козловский.



Депутат пожелал ветеранам ОВД здоровья и долголетия.