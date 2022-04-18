Общество

Директора дновского техникума оштрафовали за нарушение закона о контрактной системе

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в Дновском железнодорожном техникуме и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что директор учреждения с грубым нарушением срока представил в управление Федерального казначейства по Псковской области сведения о приемке и оплате поставленного товара, подлежащего включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

В этой связи транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения директора техникума привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.