Общество

Палкинского депутата-яблочника привлекают к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Экс-депутата Псковского областного Собрания, депутата Палкинского районного Собрания от «Яблока», учителя Любовь Жильцову привлекают к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

25 февраля Любовь Жильцова опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» свою фотографию с листом бумаги, на котором имелась надпись, дискредитирующая ВС России. 18 апреля к ней в деревню Слопыгино Палкинского района приехали полицейские и составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Дата судебного заседания в Палкинском районном суде пока не назначена.

Любовь Жильцова уже шестой член регионального отделения «Яблока», к которому пришли правоохранительные органы из-за аналогичного правонарушения.